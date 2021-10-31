Камила Валиева о своих мировых рекордах: Я счастлива таким оценкам

Казанская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое триумфальное выступление на этапе Гран-при в Ванкувере с двумя мировыми рекордами, признав, что сделала все задуманное. Об этом сообщает ТАСС.

«Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять постановленную задачу, а насчет оценок – это будут решать судьи», – рассказала Валиева.

15-летняя фигуристка установила два мировых рекорда, показав лучший результат в произвольной программе, а также по сумме двух программ (265,08).