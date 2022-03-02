Российская делегация готова продолжить переговоры с Украиной 2 марта

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в среду во второй половине дня будет ждать украинскую делегацию для продолжения переговоров, передает Интерфакс.

«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», - уточнил Дмитрий Песков.

При этом называть место переговоров он не стал. «Заранее я не хочу», - прокомментировал Песков.

Ранее помощник Президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на первом раунде переговоров, сообщал, что очередная встреча пройдет на польско-белорусской границе.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 28 февраля первые переговоры России и Украины в Белоруссии продлились около пяти часов.