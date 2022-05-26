Россельхознадзор РТ: Основным нарушением остается перевозка животных без ветдокументов

Основным видом нарушений ветеринарных правил в Татарстане остается перевозка сельскохозяйственных животных без необходимых сопроводительных документов. Об этом заявил государственный инспектор отдела государственного надзора Управления Россельхознадзора по Татарстану Артур Загидуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Чтобы не допустить заноса заболеваний животных управление ведет проверку транспортных средств, перевозящих поднадзорные грузы. В этом году на дежурных постах государственными ветеринарными инспекторами было выявлено 143 нарушения», — рассказал специалист.

Загидуллин уточнил, что 56 нарушений, связанных с ввозом животных, выявили на посту «Тула 1» (1039-й км трассы Москва — Уфа), 21 нарушение — на посту «Малиновка» (777-й км автодороги Москва — Уфа) и 66 нарушений — на посту «Сорочьи Горы» (87-й км дороги Казань — Оренбург).

По его словам, в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам и массовым проведением обряда жертвоприношения возможен несанкционированный ввоз в республику и продажа жертвенных животных без ветеринарных сопроводительных документов. «Это может послужить источником распространения и развития особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных», — подчеркнул государственный инспектор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ветеринарная служба призвала приобретать жертвенных животных на Курбан-байрам в Татарстане. В республике для их убоя организуют 50 площадок.