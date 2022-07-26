Россельхознадзор проверит информацию о массовой гибели пчел под Казанью

Завтра, 27 июля, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по РТ посетит село Ташлы-Ковали Высокогорского района Татарстана, чтобы проверить информацию о массовой гибели пчел после химической обработки рапсовых полей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщения о гибели пчел появились в средствах массовой информации накануне, 25 июля. Инспектор обследует расположенные рядом с населенным пунктом поля и отберет пробы растений рапса и почвы для исследования на остаточное содержание в них пестицида.

На основе результатов исследований будет «дана оценка соблюдения сельхозпредприятием регламентов применения химикатов». Ведомство примет необходимые меры в соответствии с законодательством.

При этом согласно действующему законодательству аграрии обязаны через СМИ заблаговременно предупреждать пчеловодов и население в целом о предстоящих химических обработках полей.

В свою очередь пчеловоды, зная, что вблизи пасек расположены рапсовые поля, должны быть особенно внимательны, поддерживать связь с владельцами рапсовых полей и обеспечивать безопасность пчел при опрыскивании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине июля в Альметьевском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел. До этого, в конце июня, аналогичный случай произошел в Арском районе РТ.