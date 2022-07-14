Россельхознадзор: В Альметьевском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел

У села Кузайкино Альметьевского района Татарстана произошла массовая гибель пчел. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора РТ.

По факту гибели пчел инспектор отдела земельного надзора республиканского Россельхознадзора провела выездное обследование полей с посевами рапса и люцерны, подвергшимися химической обработке.

В рамках полномочий ведомства были отобраны пробы растений для определения остаточного количества пестицидов «с целью определения соблюдения сельхозпредприятием регламентов применения» химикатов, отметили в ведомстве.

Кроме того, в отношении ООО «Союз Агро» проведена профилактическая беседа, посвященная безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.

Ранее, в конце июня, аналогичный случай произошел в Арском районе РТ. Подробнее об инциденте можно прочитать в материале «Татар-информа».