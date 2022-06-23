В Арском районе Татарстана произошло массовое отравление пчел

В деревне Шека Арского района Татарстана произошло массовое отравление пчел. Об этом сообщил руководитель организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин в соцсети «ВКонтакте».

«Утром 22 июня на пасеке Нуруллы Закирова в деревне Шека Арского района произошло массовое отравление пчел. Пчелы начали сыпаться и в данной момент поражены практически все улья из 32», – рассказал Хайруллин.

Он отметил, что позвонил в службу спасения 911, и в течение часа к нему приехали участковый полицейский, сотрудники ветслужбы, Роспотребнадзора, МЧС, районной администрации.

Практически во всех районах Татарстана в 2019 году произошла массовая гибель пчел на пасеках, тогда погибло 2,5 тыс. пчелосемей. Основной причиной мора насекомых назвали обработку полей пестицидами.