Росреестр Татарстана напомнил о расширении семейной ипотеки на «вторичку»

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Сегодня, 1 апреля 2025 года, начали действовать правила, по которым семейная ипотека распространяется на вторичный рынок в городах, где строится не более двух домов. Об этом напоминает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, причем только один раз.

Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Он не должен быть признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц (например, родственников).

В Татарстане в перечень, составленный банком «ДОМ.РФ», включены 18 населенных пунктов. Это Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Заинск, Болгар, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Чистополь.

Согласно данным Росреестра Татарстана, за 2024 год в регионе зарегистрировано порядка 105,5 тыс. всех видов ипотек, за первые два месяца текущего года – около 7,2 тыс., в том числе 2395 – на жилые помещения, 2175 – на земельные участки и 371 – на нежилые помещения.

«Отдельно статистика по семейной ипотеке нашим ведомством не ведется. Тем не менее полагаем, что ее расширение на вторичный рынок недвижимости окажет положительное влияние на развитие малых городов республики, уменьшит отток населения и улучшит жилищные условия многих татарстанских семей», – отметила заместитель руководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Таких городов, где или совсем нет долевого строительства, или его крайне мало, на самом деле очень много. У нас достаточно активно строят в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Набережных Челнах, в остальных городах новостроек практически нет. По России список тоже довольно обширный. Несмотря на то, что получить ипотеку можно с 1 апреля, покупатели в Татарстане уже задолго начали вносить задатки за квартиры, которые попадают под условия», – прокомментировал ситуацию вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.