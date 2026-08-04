Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 2031 года

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«Гаражная амнистия» в России продлена на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Государственная Дума поддержала новеллу 21 июля, а Совет Федерации одобрил 24 июля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законопроект был инициирован сенатором Владимиром Якушевым и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вводящий упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, начал действовать 1 сентября 2021 года. С этого момента россияне оформили права на примерно 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

Однако заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические – от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, указывал ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По информации на май текущего, 2026 года с начала действия программы в Татарстане оформили 24 884 объекта. Это свыше 9,6 тыс. гаражей и около 15,3 тыс. участков общей площадью 418 тыс. кв. метров.

В программу не включаются самовольные постройки, подземные гаражи при жилых домах и офисных зданиях, а также объекты, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (это произошло 29 декабря 2004 года).