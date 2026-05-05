Почти 2 тыс. объектов оформили по гаражной амнистии с начала года в Татарстане

Около 2 тысяч объектов зарегистрировали в Татарстане в рамках «гаражной амнистии» с января по апрель. Из них 773 – это гаражи, еще 1 171 – земельные участки под ними. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

С начала действия программы в республике оформили 24 884 объекта. В их числе более 9,6 тысячи гаражей и около 15,3 тысячи участков общей площадью 418 тысяч квадратных метров.

«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России 30 декабря 2004 года. Речь идет как о капитальных строениях, так и о некапитальных гаражах, расположенных в гаражно-строительных кооперативах и товариществах. При этом участок под гаражом должен находиться в государственной или муниципальной собственности.

В программу не включаются самовольные постройки, подземные гаражи при жилых домах и офисных зданиях, а также объекты, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса.