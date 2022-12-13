Построено за сотни миллионов, сломано за полгода: Росприроднадзор — о проблеме БОС в РТ

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В ходе внеплановых проверок специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили превышения в стоках очистных соружений в ряде районов Татарстана. В их числе есть новые биологические очистные сооружения (БОС), построенные по национальному проекту «Экология». Об этом сообщил сегодня руководитель ведомства Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По требованию Прокуратуры РТ проведены внеплановые выездные проверки БОС в селе Пестрецы — МУП „Пестречинские коммунальные сети“ и в селе Кощаково, а также в селе Алексеевское в Алексеевском районе и очистных сооружений села Красный Бор в Агрызском районе. В сточных водах указанных предприятий выявлены превышения установленных нормативов», — проинформировал он.

Спикер отметил, что в Пестречинском и Алексеевском районах определены эксплуатирующие организации очистных сооружений, а в Агрызском, Зеленодольском и Заинском районах — нет. Арбитражными судами приняты решения о взыскании ущербов, причиненных водных объектам. На сегодняшний день в производстве находится еще ряд дел. По просьбе журналистов Шакиров заострил внимание на очистных сооружениях Пестречинского района.

«За счет федеральных денег построены очистные сооружения. Конкретные заключения по ним будут по результатам уголовных дел, но превышения на сбросе имеются, и даже в десятки раз», — подчеркнул он.

По словам Шакирова, сброс в реки стоков, не очищенных должным образом, — это очень серьезная проблема.

«Реконструкция объектов проводится, федеральные деньги выделяются, очистные строятся, но не определяется эксплуатирующая организация. Из-за того что недолжным образом очистные сооружения эксплуатируются, буквально за полгода сооружения, построенные за сотни миллионов рублей, выходят из строя. Их восстанавливать очень сложно», — заметил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Участник пресс-конференции пояснил, когда выявляется факт нарушения, Росприроднадзор выносит штраф, предъявляет ущерб нарушителю.

«По республике кроме федеральных много и республиканских программ по реконструкции очистных сооружений. Практически в каждом районе проведена реконструкция очистных, но стоит вопрос их эксплуатации должным образом, нет соответствующих специалистов, компетентных инженеров», — заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новые очистные сооружения в селе Кощаково были введены в третьем квартале 2021 года. Экологи ожидали, что ввод их в эксплуатацию позволит сократить долю неочищенных стоков сразу в три реки.