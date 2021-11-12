По нацпроекту в бассейне Волги построят очистные сооружения на 8,8 млрд рублей

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» на территории Татарстана предполагается строительство и реконструкция очистных сооружений в бассейне реки Волги на общую сумму 8,8 млрд рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Один из ключевых и наиболее капиталоемких федеральных проектов национального проекта „Экология“ — это федеральный проект „Оздоровление Волги“. Его основная цель — улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны за счет сокращения доли загрязненных сточных вод. Для этого на территории республики предполагается строительство и реконструкция очистных сооружений в бассейне реки Волги на общую сумму 8,8 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 7,1 млрд рублей, а софинансирование из бюджета Татарстана составит 1,7 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

В 2019-2020 годы в регионе реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 12 очистных сооружений, расположенных в Волжском бассейне на территориях 10 муниципальных образований. На 2021 год было предусмотрено 1,4 млрд рублей на завершение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района и на начало реализации масштабного проекта по реконструкции биологических очистных сооружений в Казани. Проект в столице Татарстана будет реализован в три этапа в 2021-2024 годы.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента страны Владимира Путина.