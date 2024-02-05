Росприроднадзор напомнил УК «ПЖКХ» о рекультивации полигона по улице Химическая

Срок эксплуатации полигона на улице Химическая в Казани завершается в I квартале 2024 года. УК «ПЖКХ» необходимо разработать проект рекультивации и пройти государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Об этом сообщил сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на итоговом заседании коллегии ведомства в Набережных Челнах.

«Приступить к этим мероприятиям нужно было уже вчера. Также необходимо устранить нарушения, допущенные при строительстве второй карты полигона ТКО „Восточный“ в Казани, для ее своевременного ввода в эксплуатацию», — подчеркнул он.

Спикер отметил, что ухудшение качества атмосферного воздуха в столице Татарстана стало причиной многочисленных жалоб жителей.

«В ходе проверок наиболее значимые нарушения были выявлены в деятельности полигона ООО „УК „ПЖКХ“. Материалы обследований направлены в правоохранительные органы», — сказал Шакиров.

ООО «УК „ПЖКХ“» привлечено к административной ответственности, рассчитан предварительный ущерб по факту загрязнения почвы на сумму более 27 млн рублей. Также доначислена и удовлетворена судом плата за выбросы загрязняющих веществ в размере 18,9 млн рублей.

На сегодняшний день региональным оператором (в западной зоне РТ) предприняты первоочередные меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, в том числе по устранению причин появления неприятного запаха с тела полигона, однако не все нарушения устранены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что УК «ПЖКХ» поручили разработать проект рекультивации полигона на улице Химическая и что Росприроднадзор выявил нарушения в ходе строительства второй карты полигона «Восточный».