УК «ПЖКХ» поручили разработать проект рекультивации полигона на ул. Химической

С начала этого года в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило около 300 жалоб татарстанцев на неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в районе Салават купере. Пик обращений приходился на февраль и март. Об этом сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров на заседании проектного офиса Центра управления регионом РТ в Казани.

«По требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры инспекторами управления проведены внеплановые выездные проверки по соблюдению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в отношении девяти предприятий, по их итогам приняты административные меры», — отметил он.

Так, ряд нарушений был выявлен на полигоне ТКО по ул. Химическая в Казани. В частности, это превышения концентрации загрязняющих веществ по формальдегиду и сероводороду. Управлением наложен штраф на общую сумму 360 тыс. рублей.

«За отсутсвие разрешений на выбросы в 2020-2021 годах доначислено более 18 млн рублей, идут судебные заседания. По результатам прокурорской проверки повторно наложен штраф», — отметил спикер.

Также в ходе выездных обследований инспекторами выявлено истечение фильтрата с полигона ТКО, которое привело к загрязнению почвы и реки Сухая. Предварительный ущерб, нанесённый почве на площади порядка 5 тыс. кв. метров, составляет 27 млн рублей. Материалы направлены в Следственный комитет и в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Для устранения нарушений определены первоочерёдные мероприятия.

«По предварительным подсчетам срок эксплуатации полигона по ул. Химической завершается в первом квартале 2024 года. В связи с этим УК "ПЖКХ" необходимо уже сейчас начать разработку проекта рекультивации и пройти экспертизу в Росприроднадзоре», — сказал Шакиров.

Актуальные проблемы в сфере экологии и обращения жителей республики обсудили участники проектного офиса на встрече в Казани. Эксперты подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.