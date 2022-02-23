Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России штамма «дельтакрон»

Штамм «дельтакрон» коронавируса SARS-CoV-2 в России пока не обнаружен, а данных о нем, чтобы оценить потенциальную опасность, на данный момент мало. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передает РИА Новости.

«Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — подчеркнула исследователь.

По словам Черкашиной, скорее всего, свойства нового штамма будут определяться мутациями в шиповидном белке, которые отвечают за заразность и способность патогена проникать в клетку. Соответственно, можно предположить, что новый геновариант окажется по своим свойствам ближе к омикрон-штамму, уточнила специалист.

Ранее британские эпидемиологи рассказали об обнаружении дельтакрон-штамма коронавируса. Ученые предположили, что мутация возникла у человека, заразившегося одновременно двумя штаммами — «дельтой» и «омикроном».

«<…> теоретически он не должен представлять слишком большой угрозы. <…> на данный момент я не слишком беспокоюсь», — цитировала газета Daily Mail слова профессора Университета Восточной Англии Пола Хантера.

До этого заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис рассказал о выявлении на Кипре 25 случаев заражения новым дельтакрон-штаммом. Однако во Всемирной организации здравоохранения объяснили это загрязнением образца во время секвенирования.