Роспотребнадзор заявил об изменении симптомов коронавируса из-за мутаций

Изменения основных признаков коронавируса Covid-19 связаны с мутациями патогена. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«<…> все симптомы Covid-19 неспецифические, включая потерю обоняния <…>. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2», — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

В частности, по словам специалиста, индийский штамм коронавируса в большей степени влияет на состояние желудочно-кишечного тракта, вызывая боли в животе, потерю аппетита, рвоту и тошноту. Также он способствует боли в суставах и потере слуха.

При этом Пшеничная сослалась на свидетельства индийских врачей, по данным которых у больных Covid-19 теперь стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей. Последние могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

Кроме того, исследовательница заметила, что индийский вариант вируса реже вызывает лихорадку и кашель, а аносмия не входит даже в топ-10 признаков заболевания. На эти перемены ранее обратили внимание британские медики.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры, с 15 по 19 июня в столице России объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. О необходимости вакцинации от коронавируса для победы над эпидемией неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин.