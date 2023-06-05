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Количество погибших от отравления в Ульяновской области выросло до восьми человек
Количество погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до восьми человек, сообщает РИА со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.
«Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления спиртных напитков. По предварительной информации, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.
Как рассказали РИА в городской администрации, симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра. Поэтому власти призвали всех выпивавших этот напиток обратиться к медикам.
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