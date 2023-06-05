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В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления сидром
Два человека отравились в Удмуртии сидром, они госпитализированы в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.
В токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток поступили 20-летний юноша и 34-летняя женщина.
По данным агентства, сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших. В больнице есть все необходимые лекарства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи задержали предпринимателя из Самарской области, которого подозревают в отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным Роспотребнадзора, восемь человек скончались.
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