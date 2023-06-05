В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления сидром

Два человека отравились в Удмуртии сидром, они госпитализированы в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

В токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток поступили 20-летний юноша и 34-летняя женщина.

По данным агентства, сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших. В больнице есть все необходимые лекарства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи задержали предпринимателя из Самарской области, которого подозревают в отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным Роспотребнадзора, восемь человек скончались.