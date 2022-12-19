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Здоровье
19 декабря 2022  14:02

Роспотребнадзор: В России не планируется введение системы QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

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Несмотря на высокую активность вирусов гриппа и ОРВИ, в России не планируется вводить систему QR-кодов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – подчеркнули в ведомстве. 

Как ранее сообщал «Татар-информ», на субботнем совещании в Кабмине Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа в республике. Напомним также, что ряд ограничений введены в РТ с 15 декабря.

#грипп #ОРВИ #QR-коды
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