Роспотребнадзор: В России не планируется введение системы QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ
Несмотря на высокую активность вирусов гриппа и ОРВИ, в России не планируется вводить систему QR-кодов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – подчеркнули в ведомстве.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на субботнем совещании в Кабмине Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа в республике. Напомним также, что ряд ограничений введены в РТ с 15 декабря.