Роспотребнадзор: В России на дельта-штамм приходится 35% заражений коронавирусом

В России 35% всех заражений коронавирусом связаны с «дельтой», а более 60% приходятся на омикрон-штамм. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По словам главного санитарного врача страны, заболеваемость коронавирусом в регионах России продолжает увеличиваться, но на прошлой неделе впервые было зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев заражения.

«Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое», — сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Попова призвала не отменять действующие в российских регионах антиковидные меры. «Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы, еще раз хочу обратить внимание, — в фазе роста. Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

Штамм уже выявлен почти во всех регионах России. К 4 февраля «омикрон» стал доминирующим вариантом в Татарстане.