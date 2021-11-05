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Ру Тат
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Происшествия
5 ноября 2021  14:23
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор Татарстана готов защищать права туристов, отравившихся в Хургаде

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Туристам из Татарстана, которые отравились в отеле Хургады, помогут с защитой их прав при обращении в Роспотребандзор. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С пострадавшими туристами из республики специалисты ведомства связывались по телефону.

«Мы свою помощь предложили. На сегодня, если будет принято решение обратиться в наш адрес, то, конечно же, все действия будут предприняты. Мы ждем от них официального обращение, и мы готовы», – отметила спикер.

Напомним, что российских туристов госпитализировали в Хургаде с симптомами отравления, среди них были и жители Татарстана . После инцидента возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

#отравление #Роспотребнадзор по РТ #хургада
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