Следком возбудил дело после отравления туристов из РТ в отеле Хургады

После отравления десятков россиян, в том числе нескольких жителей Татарстана, в отеле Хургады возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В данный момент следователи опрашивают родственников пострадавших и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из отелей Хургады массово отравились туристы из России, в том числе отдыхающие из Татарстана. Потерпевших доставили в больницу.

Одна из основных версий произошедшего – пищевое отравление.