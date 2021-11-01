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Ру Тат
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Происшествия
1 ноября 2021  19:01
Полина Шевчук

Следком возбудил дело после отравления туристов из РТ в отеле Хургады

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После отравления десятков россиян, в том числе нескольких жителей Татарстана, в отеле Хургады возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

В данный момент следователи опрашивают родственников пострадавших и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из отелей Хургады массово отравились туристы из России, в том числе отдыхающие из Татарстана. Потерпевших доставили в больницу.

Одна из основных версий произошедшего – пищевое отравление.

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