Туристов из Татарстана госпитализировали в Хургаде с симптомами отравления

Инцидент произошел в одном из отелей на египетском курорте в Хургаде. ИА «Татар-информ» удалось пообщаться с Азатом – супругом одной из туристок из Татарстана, которую сегодня утром отвезли в больницу с признаками отравления.

«У меня в Египте отдыхают жена, шестилетний сын и теща. Рано утром супруге стало плохо – поднялась высокая температура, появились все признаки отравления: рвота, диарея и так далее. Около десяти утра ее привезли в клинику. Вместе с ней было ещё около 10-15 человек», – поделился с агентством Азат.

По словам мужчины, среди заболевших – много детей, в том числе совсем малышей.

К вечеру в больницу попал маленький сын Азата. У ребенка поднялась температура до 38, появились признаки отравления. Вместе с мальчиком в клинику привезли еще несколько десятков туристов из отеля. По предварительной информации, все госпитализированные россияне проживали в одной гостинице.

«Сейчас супруге стало чуть легче, ей делают капельницы, уколы. Но пока у нее сильная слабость», – рассказал Азат о последних новостях из клиники.

Днем в больницу Хургады приехал мэр города, главный судья и полицейские.

По данным агентства, рассматривается две причины произошедшего – туристы могли подхватить вирус Киосаки либо отравились водой из-под крана.