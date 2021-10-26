Роспотребнадзор Свердловской области предложил усилить антиковидные меры в нерабочие дни

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило усилить антиковидные меры, введенные в регионе, во время нерабочих дней, передает ТАСС.

«Мы направляем губернатору Свердловской области предложения по предупреждению распространения ковида еженедельно. Они направляются исходя из учета текущей ситуации. Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений», – отметили в пресс-службе ведомства.

Местный Роспотребнадзор предлагает на период нерабочих дней закрыть кафе, рестораны, большинство магазинов, салоны красоты, фитнес-клубы, театры и другие учреждения. Кроме того, в ведомстве посчитали, что следует в эти дни отменить все массовые мероприятия.

В Свердловской области фиксируется прирост заболеваемости заразившихся коронавирусом. За последние сутки было зарегистрировано всего 644 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за время эпидемии — 153 237 человек.

20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы самостоятельно могут продлить режим исходя из эпидситуации с Covid-19.

Ранее в регионе ввели режим самоизоляции для пожилых людей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».