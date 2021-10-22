В Свердловской области вводят самоизоляцию для пожилых людей

Жители Свердловской области старше 65 лет, которые не вакцинировались или не переболели коронавирусом, должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков, передает ТАСС.

«Мы предпринимаем дополнительные меры. <...> Сегодня выйдет указ исполняющего обязанности губернатора, в котором будет введена обязательная изоляция всех лиц старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, тех, кто переболел, и тех, кто начал процесс вакцинации, что будет подтверждено соответствующим документом», — сообщил замгубернатора.

Он также отметил, что нерабочие дни в Свердловской области продлятся с 30 октября до 7 ноября, так как регион не относится к числу тех, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость коронавирусом.

«Это связано с тем, что все-таки эпидемиологическая ситуация у нас достаточно серьезная, но не настолько, может быть, серьезная, как в ряде других крупных регионов РФ», — подчеркнул Креков.

По последним данным местного оперштаба, 21 октября в области зафиксировано 610 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 октября в Республике Татарстан введена обязательная самоизоляция для пожилых людей, которые не прошли вакцинацию.