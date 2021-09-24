Роспотребнадзор РТ заявил, что МВД не ошибается по поводу липовых сертификатов бара Zero

Детали истории о поддельных сертификатах вакцинации персонала казанского бара Zero на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» раскрыла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Нами было выдано в свое время разрешение данному предприятию на работу в ночное время, при представлении им сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции своих сотрудников», – рассказала спикер.

Напомним, что сейчас руководство бара на Профсоюзной подозревают в покупке поддельных сертификатов о вакцинации. Сертификаты на шесть работников заведения якобы были получены в Подмосковье – в одной из больниц Балашихи.

Роспотребнадзор Татарстана в свою очередь проверил эти документы через коллег в Московской области. По словам Любови Авдониной, сотрудники действительно были внесены в федеральный реестр вакцинированных.

«Как это было сделано – дело наших коллег из полиции. Я уверена, что они эту систему раскрутят и найдут виновных, кто за это отвечает. По представлению коллег из МВД информации о том, что данные лица были привиты, либо не привиты по такой схеме», – отметила замруководителя ведомства.

Сейчас Управление Роспотребнадзора по Татарстану отозвало свое письмо о разрешении на ночную работу, то есть бар больше не может работать после полуночи.

«В настоящее время все действия, которые проводятся органами полиции, будут доведены до конца. И я уверена, что в данном случае наши коллеги из МВД не ошибаются», – заключила Авдонина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на своей странице в социальных сетях сотрудники бара Zero написали, что привили часть своих сотрудников за пределами Татарстана в одной из командировок с целью расширения проектов.