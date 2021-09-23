Бар Zero объяснил, почему их сотрудники прививались в Балашихе

На своей странице в социальных сетях сотрудники бара Zero написали, что привили часть своих сотрудников за пределами Татарстана в одной из командировок с целью расширения проектов.

По словам работников бара, больница, в которой они делали прививки, охотно подтвердила им легитимность их сертификатов. Кроме того, они заявили о многочисленных обысках в заведении со стороны правоохранительных органов.

Сейчас руководство и сотрудники бара готовят судебный иск в адрес Роспотребнадзора РТ с компенсацией финансовых потерь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководство бара Zero в Казани подозревают в покупке липовых сертификатов о вакцинации.