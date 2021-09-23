Руководство бара в Казани подозревают в покупке липовых сертификатов о вакцинации

Руководство известного бара на Профсоюзной в Казани подозревают в покупке поддельных сертификатов о вакцинации своих сотрудников от коронавируса.

Сертификаты на шесть работников заведения якобы были получены в Подмосковье – в одной из больниц Балашихи.

Эти сертификаты глава ООО предоставила в Управление Роспотребнадзора по РТ, чтобы получить право на работу ночью без ограничений. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ сделали официальный запрос в больницу, где им ответили, что такие люди не проходили вакцинацию в их медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов».

Как стало известно агентству, речь идет о ночном баре Zero на улице Профсоюзной.