news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 сентября 2021  09:53
Павел Климчак

Руководство бара в Казани подозревают в покупке липовых сертификатов о вакцинации

news_top_970_100

Руководство известного бара на Профсоюзной в Казани подозревают в покупке поддельных сертификатов о вакцинации своих сотрудников от коронавируса.

Сертификаты на шесть работников заведения якобы были получены в Подмосковье – в одной из больниц Балашихи.

Эти сертификаты глава ООО предоставила в Управление Роспотребнадзора по РТ, чтобы получить право на работу ночью без ограничений. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ сделали официальный запрос в больницу, где им ответили, что такие люди не проходили вакцинацию в их медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов».

Как стало известно агентству, речь идет о ночном баре Zero на улице Профсоюзной.

#кафе-бар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100