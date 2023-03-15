Роспотребнадзор РТ за прошлый год помог обманутым потребителям через суд вернуть 75 млн

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в прошлом году продолжило защищать права потребителей в судах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.

«За прошлый год мы приняли участие в 1486 судебных заседаниях, около 75 млн рублей было присуждено в пользу потребителей, из которых более трех миллионов – это компенсация морального вреда», – рассказала она.

В ведомстве напомнили, что пожаловаться на нарушение прав потребителей можно на сайте, позвонив по телефону или лично прийти в одно из территориальных отделов ведомства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как медцентр принуждал клиентов заключать кредитные договоры, а мебельный магазин и юрфирма обманывали потребителей.