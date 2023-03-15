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В Роспотребнадзоре рассказали, как татарстанцев обманывали мебельные магазины и юрфирмы
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала о том, какие фирмы обманули более 20 жителей республики.
«Жители часто встречаются с проблемой нарушения договора купли-продажи мебели, который допускает общество с ограниченной ответственностью “Зевс”. Порядка 20 обращений Управлением зарегистрировано. Продавец заключает договор и либо нарушает сроки доставки мебели, либо вообще не поставляет мебель покупателям», – рассказала она.
Ведомство в данный момент готовит коллективный иск от пострадавших в суд. Юлия Булатова призвала татарстанцев, которые столкнулись с этим продавцом, обратиться в Роспотребнадзор РТ для защиты их прав. Можно позвонить на номер 8 917 224 87 94.
Заместитель руководителя республиканского ведомства добавила, что нередко люди для защиты своих прав обращаются в частные юридические фирмы, которые обещают стопроцентное разрешение проблемы в пользу их клиента. Однако свои обязанности они не выполняют, лишь направляют шаблонные запросы в госорганы и организации.
«Обратите внимание на юридическую фирму “Центр правовой защиты”, на действия которой в период с 2022 по 23 год пожаловались более 20 граждан», – отметила Булатова.
Она напомнила, что обращение в государственные органы, в том числе Роспотребнадзор, совершенно бесплатное и не требует особых юридических знаний, а жалобу можно направить в свободной форме.
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