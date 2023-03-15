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Роспотребнадзор рассказал, как медцентр принуждал казанцев заключать кредитные договоры
Жители Казани обратились в Управление Роспотребнадзора по Татарстану с жалобами на медицинский центр, который принуждал брать кредит. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.
«Поддавшись на многочисленные телефонные уговоры, предложения принять бесплатную косметологическую процедуру, граждане приходят в салон и во время оказания процедуры им навязывается оформление кредитного договора, который порой граждане с трудом могут расторгнуть. Примером является действия медицинского центра “Витамед”», – рассказала она.
За последнее время в ведомство пришло более 15 обращений от жителей РТ, которых обманули в этом медцентре. Роспотребнадзор в свою очередь выдал предостережение фирме, сейчас специалисты готовят коллективный иск по защите прав потребителей в суд.
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