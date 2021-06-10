Роспотребнадзор РТ: вода городского пляжа Альметьевска соответствует санитарным нормам

Вода городского пляжа Альметьевска пригодна для купания, а пробы с Казанских пляжей говорят о том, что купаться там небезопасно. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«На 10 июня результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям на пляже „Локомотив“ по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям — пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье, пляжа „Комсомольский“, „Нижнее Заречье“ и опять же „Локомотива“», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что такие водные объекты опасны для здоровья жителей, и их владельцы должны принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования пляжей.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на Роспотребнадзор Татарстана сообщало, что вода на пляже Альметьевска не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, между тем, новые анализы воды показали, что вода на пляже пригодна для купания.

С 1 июня официально в республике стартовал купальный сезон. Летом в Татарстане планировали открыть 24 места массового отдыха у воды. Напомним, заключение получили лишь семь пляжей.