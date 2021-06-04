Вода всех пляжей Казани и городского пляжа Альметьевска не соответствует нормам

Вода шести пляжей Татарстана не пригодна для купания. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В течение всего купального сезона управлением проводится лабораторный контроль качества воды водоемов и песка в местах рекреации», — подчеркнули в ведомстве.

За прошедшую неделю специалисты Роспотребнадзора РТ нашли несоответствия в пробах воды шести пляжей Татарстана.

ИА «Татар-информ» рассказали, что по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам казанский пляж «Локомотив» и городской пляж Альметьевска. А по микробиологии — пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье, «Комсомольский», «Нижнее Заречье» и опять-таки «Локомотив».

В пресс-службе надзорного органа напомнили, что в этих местах отдыха должны появиться аншлаги, гласящие, что купаться здесь запрещено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане лишь семь из заявленных 24 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения. В Роспотребнадзоре РТ отметили, что эпидемиологическое заключение выдается один раз за сезон. При этом если анализы проб воды неудовлетворительные, то купаться на пляже запрещено. В частности, пляж Альметьевска получил заключение, однако в воде нашли несоответствие нормам по микробиологии.