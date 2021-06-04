Семь из 24 пляжей Татарстана получили санитарное заключение

В Татарстане лишь семь из заявленных 24 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Заключения имеются у семи городских пляжей: в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Мамадыше, Мензелинске, Лаишеве», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Использовать водный объект можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, который свидетельствует о безопасности пляжа для здоровья жителей.

В Татарстане, по данным муниципалитетов, планируется задействовать 24 пляжа. Пять из них находятся в Казани — это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье.

Еще 12 городских пляжей расположены в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Мензелинске, Мамадыше, Зеленодольске, Елабуге, Болгаре, Чистополе, Лениногорске, Заинске и Лаишеве. Кроме того, семь пляжей находятся в Камско-Устьинском, Спасском, Рыбно-Слободском, Муслюмовском, Агрызском, Апастовском и Новошешминском районах.

В Татарстане с 1 июня официально начался купальный сезон, однако купание на пляжах, которые не получили заключение небезопасно.