Роспотребнадзор РТ: Учреждения могут ввести у себя масочный режим по желанию

Речи о введении ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в Татарстане сегодня не идет. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Санитарные врачи для профилактики рекомендуют проводить в трудовых коллективах фильтры, использовать санитайзеры, обеззараживать воздух в помещениях, производить уборку с дезинфицирующими средствами.

«Рекомендуется часто мыть руки, обрабатывать гаджеты. В отдельных учреждениях могут вводиться локальные профилактические меры, например, масочный режим. Фильтры в образовательных учреждениях остаются обязательными и они проводятся с 1 сентября с целью не допустить в организованный коллектив лиц с симптомами ОРВИ, гриппа и ковида», – объяснили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Если стуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ будет ухудшаться, то, как и в прошлые годы, могут быть введены дополнительные мероприятия в медицинских организациях, например, масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций, термометрия, а также разобщение школьных классов.

Возвращение ковидных ограничений в республике, по информации Роспотребнадзора РТ, возможно в том случае, если ВОЗ объявит новую пандемию.

«Татар-информ» сообщал, что нового штамма коронавирусной инфекции «пирола» в республике нет. Тесты, которые способны его выявить, имеются в наличии. Новый штамм санитарные врачи назвали еще более заразным, чем его предшественник «омикрон».

По информации санитарных врачей, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на сегодня стабильная. В неделю регистрируется до 75 случаев, что в восемь раз меньше, чем в этот же период в прошлом году.