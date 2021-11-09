Роспотребнадзор РТ с 10 ноября начнет проверять, отстранены ли от работы непривитые

В Татарстане подходит срок выполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса Covid-19 для отдельных категорий граждан. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Согласно постановлению главного санитарного врача республики, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны получить хотя бы первую прививку, иначе они должны быть отстранены от работы. С 7 декабря окажутся отстранены не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«По постановлению у нас отстранения с 9 ноября. Понятно, что мы даем день работодателям, чтобы определиться, кого они отстраняют. Смотрим мы пока только наличие или отсутствие первой прививки, поскольку до второй еще есть время, с 10-го числа выходим с проверками по всей республике», — пояснила Авдонина.

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана через внутренние информационные системы будут просматривать, какие отрасли отстают по проценту вакцинированных, и будут навещать их в первую очередь.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19. Он не раз обращал внимание сограждан на то, что победа над пандемией коронавируса невозможна без массовой вакцинации.

Подробнее об обязательной вакцинации можно прочитать на ИА «Татар-информ».