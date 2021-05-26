Роспотребнадзор РТ проводит в ресторане More&More расследование с лабораторным контролем

Управление Роспотребнадзора по РТ начало проверку в ресторане More&More после появления информации об отравлении посетителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по РТ по факту публикации в СМИ об отравлении посетителей ресторана More&More проводится административное расследование с лабораторным контролем. Результаты в работе», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзор по РТ обращений граждан по этому кафе не поступало. По данным ведомства, ни один человек после посещения ресторана за медицинской помощью не обратился.

More&More проверяли в апреле на соблюдение антиковидных требований. Тогда за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения специалисты Роспотребнадзора составили административный протокол. Материалы этого дела сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поставщики ресторана начали внутреннее расследование после того, как в СМИ появилась информация о массовом отравлении устрицами на открытии летней веранды ресторана в Казани.