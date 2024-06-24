Роспотребнадзор РТ обнаружил в салате «Лобио» самый опасный ботулотоксин типа А

Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана подготовил первые результаты лабораторных исследований салата «Лобио», из-за которого в Казани отравились 19 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Всего в центр для анализа на ботулизм поступили пробы от 20 отравившихся и 71 проба самого салата из домашних очагов пострадавших, а также изъятые порции со складов службы доставки.

«По результатам исследований от пяти пострадавших лиц выявлен ботулотоксин типа А. Пробы десяти пациентов были направлены в референс- центр по мониторингу за ботулизмом Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, по пяти пробам исследования продолжаются», – рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре РТ отметили, что в одной пробе салата с красной фасолью, отобранной в домашнем очаге одного из пострадавших, был обнаружен ботулотоксин типа А. В референс-центр по мониторингу за ботулизмом направлены 60 проб салата, изъятого со складов, результаты пока в работе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ботулотоксин типа А – один из самых опасных.