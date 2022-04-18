Роспотребнадзор РТ готовит иск в суд из-за некачественной воды в «Лесном городке»

За последние две с половиной недели в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступили четыре обращения от жителей ЖК «Лесной городок», который находится в Приволжском районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления, люди жалуются на плохое качество питьевой воды.

Специалисты санитарного ведомства проверили питьевую и горячую воду, которая течет из кранов жителей квартир и таунхаусов «Лесного городка». Как показали лабораторные исследования, качество воды не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

«Управление готовит исковое заявление в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц об обеспечении жителей ЖК «Лесной городок» качественной питьевой водой», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Как стало известно агентству, еще в ноябре 2021 года Роспотребнадзор инициировал совещание, в котором приняли участие: собственник системы водоснабжения АО «Сувар-Казань», Управляющая компания «Дом-Сервис +», а также специалисты Водоканала. По результатам этого совещания был обозначен комплекс мер для приведения качества воды в соответствие с гигиеническими требованиями.

Устранение замечаний, подчеркнули в пресс-службе, находится на контроле республиканского Роспотребнадзора.

Ранее агентство сообщало, что из кранов жителей ЖК «Лесной городок» течет вода коричневого цвета с песком. Позже в организации, которая обслуживает сети водоснабжения, агентству рассказали, что скважины, из которых поступает вода, находятся в неудовлетворительном состоянии.