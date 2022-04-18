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Ру Тат
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Происшествия
18 апреля 2022  08:52
Павел Климчак

Жители Лесного городка несколько дней жалуются на коричневую воду с песком из крана

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В социальных сетях жители жилого комплекса «Лесной городок» жалуются на то, что в их домах уже несколько дней из крана течет коричневая вода вперемешку с песком.

Эту информацию «Татар-информу» подтвердил собственный источник. Он также добавил, что иногда воду просто отключают на некоторое время. Предположительно, это может быть связано с недавней аварией на скважине у городка.

В данный момент агентство выясняет все подробности случившегося.

#вода
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