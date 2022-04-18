Коммунальщики рассказали о причинах проблем с водой в «Лесном городке» в Казани

Главный инженер ООО «РСК» – организации, которая обслуживает сети водоснабжения в «Лесном городке» – рассказал корреспонденту «Татар-информа» о возможных причинах отключения воды и грязной воды с песком, которая уже несколько дней льется из кранов жителей городка.

По его словам, вода в жилой массив поступает из трех скважин, к которым сама организация отношения не имеет. Эти скважины находятся в неудовлетворительном состоянии. Предварительно, в одной из них сгорел насос, а дебит оставшихся двух слишком мал, чтобы обеспечить водой весь городок.

Как сообщили в организации, в данный момент они уже работают над устранением проблемы, к процессу также подключились специалисты МУП «Водоканал», комитета ЖКХ и исполкома города.

Ранее агентство сообщало о том, что жители «Лесного городка» несколько дней жалуются на коричневую воду с песком из крана.