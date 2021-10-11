Роспотребнадзор РТ: Для проверки QR-кода нужен паспорт или водительское удостоверение

После введения новых Covid-ограничений в любое кафе и любой торговый центр будут пускать только по QR-кодам. Их будут сверять с документами, удостоверяющими личность. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Сверяют QR-код только с паспортными данными. Иначе чудным образом мы будем пересылать друг другу QR-коды, и их будут работники охранных служб сканировать», — отметила главный санитарный врач региона.

Марина Патяшина добавила также, что для идентификации человека необходимы паспорт или водительское удостоверение.

Ранее в Татарстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели новые Covid-ограничения и обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан.