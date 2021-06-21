Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня из-за установившейся на большей части территории России жаркой погоды.

Пресс-служба ведомства отмечает, что если температура в офисе приблизится к +28,5 градуса, продолжительность рабочего дня предлагается сократить на один час. Если воздух в помещении прогреется до +29 градусов, работодателям рекомендуется отпустить сотрудников на два часа раньше, а если до +30,5 градуса — на четыре часа.

Кроме того, не рекомендуется работать на открытом воздухе при температуре воздуха выше 32,5 градуса тепла. «Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — отмечают специалисты.

При этом если работать в таких условиях все-таки приходится, продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15–20 минут. После этого необходим отдых в прохладном помещении длительностью не менее 10–12 минут. Трудиться в жаркую погоду на улице могут только люди не моложе 25 и не старше 40 лет.

«<…> допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать четырех — пяти часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и полутора — двух часов для лиц без специальной одежды», — уточняет Роспотребнадзор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этой неделе в Татарстан придет 35-градусная жара. Сегодня в республике ожидается до +33 градусов.