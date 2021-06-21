В Татарстане ожидается до +33 градусов без существенных осадков

Сегодня, 21 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее сухая и жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе рад республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер.

Температура воздуха в дневные часы составит от 28 до 33 градусов тепла. Несколько прохладнее будет на востоке региона.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в дальнейшем на территории Татарстана температурный фон поднимется до +35 градусов. Согласно предварительным данным синоптиков, небольшие дожди прогнозируются лишь днем в среду, 23 июня.