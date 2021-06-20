На следующей неделе в Татарстан придет 35-градусная жара

В начале следующей недели в Татарстане удержится установившаяся ранее жаркая погода, причем температурный фон даже повысится. Это следует из предварительных данных Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 21 июня, вновь ожидается переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, тогда как днем местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется слабый западный ветер, который в дневные часы усилится до умеренного. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла в темное время суток и от 28 до 33 градусов — в светлое.

Во вторник, 22 июня, сохранится переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый западный ветер. Воздух прогреется до +17, +22 градусов ночью и +30, +35 — днем.