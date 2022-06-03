Роспотребнадзор: Превышения вредных веществ в воздухе после пожара на складе в Челнах нет

После возгорания на складе в Набережных Челнах на место сразу выехали специалисты местного отдела Управления Роспотребнадзора по РТ, чтобы отобрать пробы воздуха в зоне ближайших жилых домов.

Как показали проведённые исследования, превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Челнах пожарные с четырех утра тушат пылающие на территории склада резину и пластик. Ближе к десяти часам утра возгорание удалось потушить.