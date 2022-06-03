В Челнах пожарные с четырех утра тушат пылающие на территории склада резину и пластик

Сообщение о пожаре у дома №20/2 по улице Авторемонтная в Челнах поступило сегодня в 3.39 на номер вызова пожарной охраны 101.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте было установлено, что горят отходы резинотехнических изделий и пластика на открытой площадке. Кроме того, огонь перекинулся на соседний склад. Предварительная площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. На месте специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха», – уточнили в пресс-службе ведомства.