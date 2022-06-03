В Челнах потушили горящий склад

Склад, который загорелся сегодня около четырех утра на улице Авторемонтной в Челнах, потушен. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 9.59 открытое горение на складе ликвидировано. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора», – сообщили в пресс-службе управления.

В восемь утра был потушен пожар на открытой площадке у склада, где горели резина и пластик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на улице Авторемонтная в Челнах загорелась резина и пластик, огонь перекинулся на склад.

Черный столб дыма от пожара был виден со всех районов Автограда.