Роспотребнадзор предупредил, что вакцинация от Covid-19 может стать сезонной

Вакцины против коронавируса Covid-19, скорее всего, придется обновлять и проводить прививочные кампании каждый год. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа», — приводит слова исследователя РИА Новости.

По данным Хафизова, в России появляются новые варианты патогена. «Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов», — уточнил он имеющиеся перспективы.

При этом представитель профильного НИИ Роспотребнадзора подчеркнул, что сейчас нет известных причин избегать вакцинации от коронавируса — за исключением прямых противопоказаний по состоянию здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин заявил о нежелательности введения обязательной вакцинации от Covid-19. По мнению российского лидера, люди сами должны осознать необходимость прививок.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от SARS-CoV-2. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.