Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя

Вакцинация от Covid-19 не должна быть обязательной — люди сами должны осознать необходимость прививок. Об этом на экономическом совещании заявил Президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что высказываются разные точки зрения по данному вопросу, в том числе введение обязательной вакцинации для всего населения или работников тех сфер, которые по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства, отметив, что «граждане должны сами осознать эту необходимость» и понять, что без прививки они «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью».

Президент выразил уверенность в надежности и безопасности отечественных вакцин от Covid-19 и подчеркнул, что в стране созданы все условия для того, чтобы привиться.

«Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показала уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная», — резюмировал Владимир Путин, обращаясь к гражданам.