Роспотребнадзор рассказал о появлении новых версий Covid-19 в России

В России обнаружены локальные версии коронавирусной инфекции, у которых выявляются мутации, характерные для вариантов из Великобритании и ЮАР. Однако стоит накопить больше данных, прежде чем говорить об их особенных свойствах или давать им имена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств, — заявил он. — Появляются и некоторые „локальные“ российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов, но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами».

Специалист объяснил, что различные мутации Covid-19 выявляются по всему миру. Часть из них довольно быстро исчезает, а другая, наоборот, может закрепиться в популяции. Поэтому невозможно сказать, сколько всего штаммов коронавируса существует на данный момент, заключил Хафизов.